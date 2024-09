MTU Aero Engines: Verkaufsempfehlung drückt Aktienkurs – Was jetzt?

Die Aktien des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines haben zu Beginn der Woche einen deutlichen Rückgang verzeichnet, nachdem die Citigroup eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hat. Am Montagmorgen fielen die Papiere um bis zu 3,6 Prozent, konnten jedoch an der 21-Tage-Durchschnittslinie eine Wende vollziehen. Zum Handelsende lag der Kurs bei 272 Euro, was einem Minus von 2,6 Prozent entspricht.

Citi-Analyst Charles Armitage hat das Kursziel für MTU zwar auf 250 Euro angehoben, jedoch gleichzeitig ein "Sell"-Votum ausgesprochen. Dies deutet darauf hin, dass er die zukünftige Entwicklung des Unternehmens skeptisch sieht. Armitage prognostiziert, dass der Barmittelumschlag von MTU im Vergleich zur Konkurrenz deutlich schwächer ausfallen wird. Trotz einer leichten Anhebung der langfristigen Prognose geht der Analyst davon aus, dass sich die Wachstumsrate des Unternehmens auf etwa 8 Prozent pro Jahr normalisieren wird, was eine Abkehr von den bisherigen, höheren Wachstumsraten bedeutet.