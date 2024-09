"Diese Größenordnungen hat es in meinem Leben noch nie gegeben" sagt Ray Dalio

Das US-Finanzministerium gab kürzlich bekannt, dass die US-Regierung in diesem Jahr mehr als 1 Billion US-Dollar für Zinszahlungen für ihre 35,3 Billionen US-Dollar Staatsverschuldung ausgegeben hat. Dieser Anstieg der Schuldendienstkosten fiel auch mit einem deutlichen Anstieg des US-Haushaltsdefizits im August zusammen, das sich für das Jahr auf fast 2 Billionen US-Dollar beläuft. Dalio kommentiert das Ausmaß der US-Schulden wie folgt:

"Die Herausforderung der Federal Reserve besteht darin, die Zinssätze hoch genug zu halten, damit sie für den Gläubiger gut sind, und sie gleichzeitig nicht so hoch zu halten, dass sie für den Schuldner problematisch sin"“, sagte der Gründer des Hedgefonds Bridgewater am Donnerstag gegenüber CNBC.

Diese Größenordnungen hat es in meinem Leben noch nie gegeben.

Während sich die Wirtschaft in einem relativen Gleichgewicht befinde, gebe es eine "enorme" Menge an Schulden, die umgeschichtet und auch verkauft werden müssten, neue Schulden, die von der US-Regierung geschaffen würden, so der Investor weiter.

Dalio befürchtet, dass weder Donald Trump noch die Vizepräsidentin Kamala Harris der Schuldentragfähigkeit Priorität einräumen werden, was bedeutet, dass sich dieser Druck unabhängig davon, wer die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl gewinnt, kaum verringern werde.

"Ich denke, mit der Zeit wird der Weg immer mehr in Richtung einer Monetarisierung dieser Schulden gehen, ähnlich wie in Japan", sagt Dalio und weist darauf hin, dass Japan die Zinssätze künstlich niedrig gehalten hat, was zu einer Abwertung des japanischen Yen führte.

"Der Wert einer japanischen Anleihe ist um 90 Prozent gesunken, sodass man jedes Jahr künstlich eine geringere Rendite erhält, was eine enorme Steuer darstellt", so Dalio.

Wenn es auf den Märkten nicht genügend Käufer gibt, die die angebotenen Schuldtitel übernehmen, könnte es laut Dalio außerdem zu einer Situation kommen, in der die Zinssätze steigen müssen oder die Fed eingreifen und kaufen muss. „Ich würde eine Intervention der Fed als ein sehr bedeutendes schlechtes Ereignis betrachten.“

Dalio sagt zusammenfassend: "Wenn ich also eine Neigung habe, dann wäre es eine Untergewichtung von Schuldtiteln wie Anleihen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

