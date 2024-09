Hefei, China (ots/PRNewswire) - An den Ufern des Chaohu-Sees wird das Hefei

Binhu International Convention and Exhibition Center vom 20. bis 23. September

die World Manufacturing Convention 2024 ausrichten. Vertreter des verarbeitenden

Gewerbes aus aller Welt wollen diese öffentlichkeitswirksame Plattform nutzen,

um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.



Anhui, einst bekannt für seine Kohle-, Getreide- und Stahlproduktion, hat einen

bedeutenden Wandel vollzogen. Sie hat sich von einer traditionellen Agrarprovinz

zu einem Zentrum des verarbeitenden Gewerbes gewandelt und sich von einer Basis

für Energie und Rohstoffe zu einem Zentrum für aufstrebende Industrien

entwickelt. Die Provinz ist nun bestrebt, sich als führende Kraft im

verarbeitenden Gewerbe zu etablieren. Aufstrebende Industrien wie Halbleiter,

Display-Technologien, Elektrofahrzeuge und intelligente Technologien nehmen an

Umfang zu, während zukunftsorientierte Sektoren wie die Wirtschaft in geringer

Höhe und die Quanteninformation ebenfalls an Zugkraft gewinnen. Das

verarbeitende Gewerbe in Anhui entwickelt sich weiter und verändert die

Außenwahrnehmung.







Einfluss nach wie vor ein wichtiger Sektor des verarbeitenden Gewerbes. Vor dem

Hintergrund der globalen Veränderungen in der Automobilbranche haben die in

Anhui hergestellten Fahrzeuge ein schnelles Wachstum erfahren und zur

Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Elektrofahrzeug-Clusters beigetragen. Am 5.

August veröffentlichte Fortune China die Liste der Fortune Global 500 für 2024,

in der die Chery Holding Group einen Umsatz von 39,0917 Milliarden Dollar

ausweist. Dieses lokale Unternehmen aus Anhui ist seit 21 Jahren in Folge Chinas

größter Pkw-Exporteur.



Luo Wenshan, stellvertretender Direktor des Ministeriums für Industrie und

Informationstechnologie der Provinz Anhui, berichtete, dass im Jahr 2023 in

Anhui 2,491 Millionen Fahrzeuge produziert werden, was landesweit den zweiten

Platz bedeutet. Die Automobilindustrie erzielte einen Umsatz von 1,15 Billionen

Yuan und ist damit neben dem Maschinenbau einer der beiden

Billionen-Yuan-Industrien in der Provinz. Im Jahr 2023 wird Anhui ein

Industrieeinkommen von 5,1 Billionen Yuan erreichen und damit der Spitzenreiter

unter den zentralen und westlichen Regionen Chinas sein. In drei

Schlüsselsektoren aufstrebender Technologien - Photovoltaikmodule,

Lithiumbatterien und neue Energiefahrzeuge - produzierte Anhui ein Fünftel der

chinesischen Solarmodule, ein Siebtel der Lithiumbatterien und ein Achtel der

Elektrofahrzeuge.



Die Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen stellt eine neue Form der

Produktionskapazität dar. In Wuhu, Anhui, wo vor kurzem die Konferenz zur

Entwicklung der Wirtschaft in geringer Höhe 2024 stattfand, hat sich auf einem

ehemals abgelegenen, unerschlossenen Gelände ein neues Luftverkehrszentrum

entwickelt. Im Laufe eines Jahrzehnts hat sich diese Region zu einem

industriellen Cluster in geringer Höhe entwickelt, mit der allgemeinen Luftfahrt

als Kern und der Drohnenindustrie als wichtiger Stütze. Fast 200 Unternehmen,

darunter CETC Diamond Aircraft und United Aircraft, haben sich hier

niedergelassen und erwirtschaften einen jährlichen Produktionswert von 40

Milliarden Yuan.



Innovation ist zu einem gemeinsamen Prinzip der Unternehmen in Anhui geworden

und ist die Hauptantriebskraft für die industrielle Entwicklung der Provinz.

Bisher hat Anhui drei nationale Forschungs- und Entwicklungszentren

eingerichtet, die sich auf neue Glasmaterialien, intelligente Sprachtechnologien

und allgemeine Maschinenkomponenten konzentrieren und damit landesweit die

meisten sind.



