So können PV-Eigentümer ihre Rendite an der Strombörse maximieren (FOTO)

Norderstedt (ots) - Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen denken darüber nach,an der Strombörse aktiv zu werden. Doch der Handel birgt einigeHerausforderungen. Lukas Linthout und Konstantin Tuludis, die Geschäftsführerder Voltpol GmbH, haben es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertigePhotovoltaikanlagen zu fairen Preisen zu planen und zu installieren. Zudembieten sie Anlageneigentümern die Möglichkeit, ein effizientes Energiemanagementmit einem direkten Strombörsenzugang zu kombinieren. Wie Betreiber vonPhotovoltaikanlagen ihre Rendite an der Strombörse maximieren können, verratendie beiden Experten im Folgenden.Photovoltaikanlagen stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, sich aktiv amStrommarkt zu beteiligen. Anlagenbetreiber, die ihre Produktionskapazitätengeschickt einsetzen, können von den Preisschwankungen am Energiemarktprofitieren, indem sie Strom zu Spitzenzeiten gewinnbringend verkaufen und beigeringer Nachfrage einkaufen. Der Haken: Die manuelle Steuerung ist nicht nurenorm zeitaufwendig, sondern erfordert auch ein tiefes Verständnis derMarktdynamik. "Grundsätzlich gleicht das Funktionsprinzip einer Strombörse demder Wertpapierbörse", erklärt Lukas Linthout, der gemeinsam mit KonstantinTuludis die Voltpol GmbH gegründet hat. "Der Strompreis ergibt sich also durchdas freie Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage.""Um die Rendite an der Strombörse zu maximieren, ist es entscheidend, nicht nurdie aktuellen Marktpreise im Blick zu behalten", fährt Konstantin Tuludis fort."Auch der Eigenverbrauch und die Einspeisung müssen dynamisch gesteuert werden."Mit der Voltpol GmbH unterstützen Lukas Linthout und Konstantin Tuludis ihreKunden genau dabei, indem sie ihnen alles rund um die Photovoltaik aus einerHand bieten - von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur fachgerechtenMontage. Darüber hinaus steht das Unternehmen seinen Kunden mit seinemKI-gestützten Energie-Managementsystem AI.leen zur Verfügung, das speziell dafürkonzipiert ist, den Handel an der Strombörse zu automatisieren - und dabeisowohl den Verkauf als auch den Einkauf zum jeweils optimalen Zeitpunkt zuorganisieren. Damit das gelingt, analysiert die KI kontinuierlich dieMarktpreise, um den Energieverbrauch und die Einspeisung in Echtzeit anpassen zukönnen. Eigentümer von Photovoltaikanlagen müssen also nicht aktiv eingreifen,um von bestmöglichen Konditionen zu profitieren und ihre Rendite deutlich zuerhöhen - ein wesentlicher Schritt zu mehr Flexibilität und Profitabilität amEnergiemarkt.Deshalb lohnt sich die Investition in größere Speicherkapazitäten"Mit der Entwicklung dynamischer Stromtarife und der Erweiterung von