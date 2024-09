Bullen derzeit chancenlos

Nachdem der Euro gegenüber dem australischen Dollar zeitweise auf 1,7186 AUD Anfang August hochgeschossen war und damit die Notierungen über den Verlaufshochs aus August 2023 lagen, klappten die Notierungen wieder in sich zusammen, das Paar fiel auf die markante Unterstützung der letzten Monate um 1,6225 AUD zurück. Die Hoffnung auf einen Boden in diesem Bereich war bislang groß, aber mit dem gestrigen Kursabschlag der Gemeinschaftswährung wieder ein Stück weit geschwächt. Bricht nämlich diese Unterstützung weg, dürften noch einmal die Jahrestiefs rasch in den Fokus rücken.

Tagesschlusskurse unter einem Niveau von 1,6180 AUD würde für eine Fortsetzung der Korrektur sprechen, zunächst in den Bereich von 1,6120 und darunter auf die Jahrestiefs bei 1,5998 AUD. Genau diese Kursentwicklung könnte bei Aktivierung des Verkaufssignals für ein Short-Investment herhalten. Auf der Oberseite dürfte erst ein nachhaltiger Kurssprung des Paares EUR/AUD mindestens über ein Niveau von 1,6545 AUD für Erleichterung sorgen, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf an die Septemberhochs bei 1,6631 AUD vorstellbar, darüber ein Anstieg an die Frühjahreshochs bei 1,6744 AUD. Derzeit werden für dieses Szenario jedoch geringe Chancen gesehen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Fazit Sobald das Paar EUR/AUD auf Tagesschlusskursbasis unter 1,6180 AUD zurücksetzt, werden Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 1,5998 AUD sehr wahrscheinlich und würden sich für einen entsprechenden Short-Ansatz anbieten. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VC1HLX zum Einsatz kommen und am Ende eine Renditechance von 32 Prozent bringen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,24 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 1,6305 AUD gemessen am Basiswert nicht unterschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 3,35 Euro ergeben.