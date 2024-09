LONGi e Bling Energy firmam parceria para fornecer módulos solares em Portugal (FOTO)

Frankfurt (ots) - A LONGi Solar (http://www.longi.com/eu) , líder mundial no

fabrico de painéis solares, e a Bling Energy (http://www.blingenergy.pt) ,

especializada em transição energética no setor residencial, anunciaram um acordo

estratégico para fornecer módulos solares de alta eficiência em Portugal. A

parceria visa fortalecer a oferta de soluções solares para os segmentos de

geração distribuída e residencial.



A LONGi será o fornecedor exclusivo da Bling Energy para módulos de contacto

posterior, incluindo os modelos Hi-MO X6 Explorer e Full Black, reconhecidos

pela sua fiabilidade, desempenho energético e design estético. O objetivo é

promover o autoconsumo e o fornecimento de energia limpa no setor residencial

português, com foco em soluções de alta durabilidade.







Hugo Fernández, Diretor Geral da LONGi para a Península Ibérica e França,elogiou a missão da Bling Energy e destacou a importância de expandir a energiasolar em Portugal, alinhando-se com os ambiciosos objetivos do país em energiasrenováveis. Ele também destacou a importância da inovação e excelência que ambasas empresas partilham.Bernardo Fernandez, fundador da Bling Energy, ressaltou que os módulos decontacto posterior da LONGi combinam desempenho, garantia de 25 anos e designsuperior, tornando-os ideais para os clientes residenciais. A Bling Energytambém oferece um modelo de subscrição, eliminando o investimento inicial efacilitando o acesso à energia solar para mais famílias, permitindo maiorindependência energética.Com o apoio de investidores e um crescimento constante, a Bling Energy escolheua LONGi como parceira devido à sua reputação global e qualidade. A parceriareforça o compromisso de ambas as empresas em acelerar a transição energética emPortugal, promovendo soluções solares sustentáveis, inovadoras e acessíveis.Contato:Nadine Bütowmailto:nadinebuetow@longi.comhttp://www.longi.com/euhttp://www.blingenergy.ptConteúdo adicional: http://presseportal.de/pm/168623/5874130OTS: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.