BMW - 10er-EMA hält, trotzdem wenig Hoffnung

Am Vortag hieß es: "BMW könnte weiterhin von der bullischen Saisonalität profitieren und vor einem weiteren Hochlauf stehen. Zu beachten ist aber, dass die Aktienmärkte nach dem ersten Kursrückgang wohl vor einem weiteren Kursrücksetzer stehen sollten. Was dann auch die Aktien von BMW unter Druck setzen sollte. Es kommt auf den 10er-EMA an. Solange die Papiere darüber notieren, sind kurzfristig weiter steigende Notierungen zu erwarten, wobei bei einem Kursanstieg über den 50er-EMA ein weiteres Long-Signal generiert werden würde." Es muss bei BMW mit einem erneuten Kursrückgang gerechnet werden, bevor dann ein längerer Kursanstieg erfolgen kann. Wahrscheinlich werden die Papiere bis Mitte/Ende Oktober im Einklang mit dem Gesamtmarkt noch unter Druck stehen, bevor dann wie für den Oktober üblich, eine Bodenbildung beginnen könnte. Sollte BMW den 10er-EMA doch verteidigen und hier nach oben abprallen, wäre ein erneuter Hochlauf zum 50er-EMA um 80,20 Euro zu erwarten.

Trading-Strategie: