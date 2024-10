Ubiqconn und RuggON wollen eingebettete Technologie und Rugged Computing mit fortschrittlicher SATCOM-Integration auf der Embedded World North America 2024 verändern

TAIPEI, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ubiqconn Technology Inc., ein innovatives Fertigungsunternehmen, das sich auf das industrielle Internet of Vehicle (IoV) und eingebettete Internet-of-Things (IoT)-Lösungen spezialisiert hat, ist stolz, seine Teilnahme an der Embedded World North America 2024 bekannt zu geben. Diese Veranstaltung findet zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten statt und wird vom 8. bis 10. Oktober im Austin Convention Center abgehalten. Ubiqconn wird zusammen mit seiner Tochtergesellschaft RuggON, einem weltweit führenden Anbieter von robusten Computerlösungen, modernste Technologien vorstellen, die auf Branchen wie öffentliche Sicherheit, Transport, Landwirtschaft, Bergbau und industrielle Automatisierung zugeschnitten sind.

Ubiqconn wird seine anpassbaren eingebetteten Systeme und SATCOM-Technologien vorstellen, die für Branchen mit anspruchsvollen Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam und umfassender ODM-Erfahrung liegt der Kernwert von Ubiqconn in der Bereitstellung von hochgradig anpassbaren Lösungen, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

RuggON wird auf der Messe seine robusten Geräte vorstellen, die für missionskritische und raue Umgebungen entwickelt wurden, darunter:

Iridium Tablet mit Satellitenverbindung PX501 : Entwickelt für extreme Konnektivität an abgelegenen Standorten.

: Entwickelt für extreme Konnektivität an abgelegenen Standorten. 8" LUNA3 und 10,1" PA501 : Äußerst robuste Tablets, die sich auch unter schwierigen Bedingungen bewähren.

: Äußerst robuste Tablets, die sich auch unter schwierigen Bedingungen bewähren. Fahrzeuggebundene Computer: Mit den Modellen 12,1" VX-601, 10,4" VULCAN und 7" Vortex und Viking.

Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren und Herausforderungen wie hohe Staubbelastung, extreme Temperaturen und starke Vibrationen bewältigen. Außerdem unterstützen sie die globale Konnektivität, Echtzeitkommunikation und Datenübertragung, die für einen effizienten Bergbaubetrieb unerlässlich sind.

„Wir bei Ubiqconn sind bestrebt, die Grenzen der Konnektivität zu erweitern, insbesondere im Bereich der eingebetteten und robusten Technologie", sagte Tim Tsai, Geschäftsführer für Nordamerika von Ubiqconn und RuggON. „Unsere SATCOM-gestützten Lösungen bieten eine zuverlässige Kommunikation und einen zuverlässigen Datenaustausch und helfen der Industrie dabei, die Herausforderungen entfernter oder instabiler Netzwerke zu meistern. Wir freuen uns darauf, diese Innovationen auf der Embedded World North America zu präsentieren."