Schlägt Israel zurück? Ölpreis legt kräftig zu

Die US-Ölpreise legten am Donnerstag um rund 5 Prozent zu und verzeichneten damit den dritten Tag in Folge Gewinne und den höchsten Tagesanstieg seit fast einem Jahr. Ein Fass der Sorte West Texas Intermediate kostete am Abend mehr als 73 US-Dollar. Grund für den Anstieg sind wachsende Befürchtungen, dass Israel Irans Ölindustrie als Reaktion auf Teherans ballistischen Raketenangriff in dieser Woche ins Visier nehmen könnte.

"Wir diskutieren das", erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag gegenüber Journalisten auf die Frage, ob die USA einen israelischen Angriff auf iranische Öl-Anlagen unterstützen würden. Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums ergänzte dazu später: "Wir erörtern mit ihnen, wie eine Reaktion auf den Iran aussehen könnte. Aber hier Details zu erläutern, wie mögliche Ziele aussehen könnten, halte ich nicht für sinnvoll oder wirklich hilfreich."