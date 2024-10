-5,8 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: -3,4 %

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



August 2024 (real, vorläufig):



-5,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-3,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Juli 2024 (real, revidiert):+3,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+4,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2024gegenüber Juli 2024 saison- und kalenderbereinigt um 5,8 % gefallen. Für denVormonat Juli 2024 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse wegenumfangreicher Nachmeldungen der Betriebe ein Anstieg des Auftragseingangs von3,9 % gegenüber Juni 2024 (vorläufiger Wert: +2,9 %). Im weniger volatilenDreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im Zeitraum von Juni 2024 bis August2024 um 3,9 % höher als in den drei Monaten zuvor.Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im August 2024 kommt unter anderemdadurch zustande, dass im Sonstigen Fahrzeugbau (Herstellung von Flugzeugen,Schiffen, Zügen, Militärfahrzeugen) im Vormonat umfangreiche Großaufträgeplatziert worden waren. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war derAuftragseingang im August 2024 nur um 3,4 % niedriger als im Juli 2024. ImDreimonatsvergleich war der Auftragseingang ohne Großaufträge im Zeitraum vonJuni 2024 bis August 2024 um 0,7 % höher als in den drei Monaten zuvor.Im Bereich der Investitions- und Vorleistungsgüter ergab sich für denAuftragseingang im August 2024 ein Rückgang von 8,6 % beziehungsweise 2,2 %gegenüber dem Vormonat, bei den Konsumgütern fiel der Auftragseingang um 0,9 %.Positive Impulse kamen im August 2024 vor allem von außerhalb der Eurozone. DieNeuaufträge aus dem Ausland außerhalb der Eurozone stiegen um 3,4 %, dieAufträge aus der Eurozone gingen hingegen um 10,5 % zurück. Betrachtet man dasAusland insgesamt, so fielen die Auftragseingänge um 2,2 %. Die Inlandsaufträgegingen um 10,9 % zurück.Umsatz im August 2024 um 3,2 % höher als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben imAugust 2024 saison- und kalenderbereinigt 3,2 % höher als im Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat August 2023 war der Umsatz kalenderbereinigt 3,1 %geringer. Für Juli 2024 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einRückgang von 2,5 % gegenüber Juni 2024 (vorläufiger Wert: -2,3 %).Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der