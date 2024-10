Meilenstein seit IPO: EBITDA Break-Even in den ersten beiden Quartalen erreicht

In den ersten sechs Monaten steigerte Exasol die Umsätze um 9,4% auf 19,44 Mio. €. Basis dessen war der im Geschäftsjahr 2023 erzielte Anstieg des ARR, der insbesondere im vierten Quartal (Net new ARR 4,70 Mio. €) deutlich angestiegen war. Hierbei muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass Exasol sonstige Umsätze von 0,80 Mio. € im Vorjahr nahezu vollständig abgebaut hat und die wiederkehrenden Umsätze, die im ersten Halbjahr 2024 den gesamten Umsatz darstellten, um 14,1% angestiegen sind. Im zweiten Quartal hat sich die Umsatzentwicklung nach einem Wachstum von 12,5% im ersten Quartal auf 6,3% abgeschwächt, was vor allem auf einen temporär erhöhten Churn in den ersten beiden Quartalen zurückzuführen ist. So hat sich der ARR von 41,70 Mio. € per 31.12.2023 trotz eines Neugeschäfts i.H.v. 2,3 Mio. € (Vj. 2,20 Mio. €) auf 39,70 Mio. € reduziert. Dies ist laut Unternehmensangaben insbesondere auf die Reduzierung des Geschäfts bei zwei großen Kunden in der EMEA Region zurückzuführen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 hat sich der ARR dagegen aufgrund der Neu- und Upsellingabschlüsse im dritten und insb. vierten Quartal 2023 um 9,4% erhöht.

Konzern Kennzahlen HJ 2023 HJ 2024 ∆ in % Umsatzerlöse 17,78 19,44 +9,4% EBITDA -3,72 0,67 EBITDA-Marge -20,9% 3,5% Bereinigtes EBITDA* -3,22 0,67 Bereinigte EBITDA-Marge -18,1% 3,5% Annual Recurring Revenue (ARR) 36,30 39,70 +9,4% Operativer Cashflow -1,01 6,32 Free Cashflow -1,03 6,20

Konzern Kennzahlen Q2 2023 Q2 2024 ∆ in % Umsatzerlöse 8,98 9,54 +6,3% EBITDA -1,52 0,37 EBITDA-Marge -17,0% 3,9% Bereinigtes EBITDA -1,12 0,37 Bereinigte EBITDA-Marge -12,5% 3,9%

Der Churn hat sich auch in der Kundenzahl niedergeschlagen. Während in der ersten Jahreshälfte 2024 neun Neukunden (Vorjahr: sechs) gewonnen wurden, haben gleichzeitig 21 Kunden ihre Verträge gekündigt (Vj: 14), infolgedessen sich die Zahl der Kunden insgesamt von 207 Ende 2023 auf 195 Ende Juni reduzierte.

Auf der Ergebnisseite konnte Exasol deutliche Fortschritte erzielen. Im ersten Quartal gelang es dem Unternehmen erstmalig seit dem IPO im Mai 2020 ein positives EBITDA zu erzielen. Dies wurde auch im zweiten Quartal bestätigt. Hierbei müssen jedoch sowohl positive als auch negative Effekte berücksichtigt werden. Berichtet wurde im ersten Quartal ein EBITDA i.H.v. 0,30 Mio. € erzielt, welches vollständig operativ erzielt worden ist. Im zweiten Quartal ein EBITDA i.H.v. knapp 0,40 Mio. €, sodass zum Halbjahr ein positives EBITDA von 0,67 Mio. € zu Buche stand. Allerdings enthält dieses EBITDA einen positiven Effekt aus gewährten Forschungszulagen i.H.v. 1,00 Mio. €, denen Aufwendungen i.H.v. 0,20 Mio. € (vj. 0,50 Mio. €) gegenüberstanden. Netto ergab sich somit ein positiver Effekt i.H.v. 0,80 Mio. € (Vj. 0,40 Mio. €). Darüber hinaus wurden Restrukturierungsaufwendungen i.H.v. 0,80 Mio. € (Vj. 0,60 Mio. €) im ersten Halbjahr 2024 verbucht, sodass sich die positiven und negativen Effekte in Summe ausgeglichen haben.

Zu dem deutlichen Ergebnisanstieg führte eine auf 94,9% (Vj. 90,7%) gesteigerte Rohmarge, ein Rückgang der Personalkosten durch eine reduzierte Mitarbeiterzahl (177 vs. 190) sowie Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (u.a. reduzierte Marketingkosten, Wegfall Kosten zur Durchführung der Kapitalerhöhung im Vorjahr, geringere Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Forschungszulagen)

Für das Gesamtjahr strebt der Vorstand weiterhin einen Umsatzanstieg von 10-15% sowie ein ARR-Wachstum von bis zu 10% an. Gleichzeitig soll das EBITDA auch im Gesamtjahr positiv ausfallen. Die bereits Ende 2023 eingeleiteten Maßnahmen aus einer fokussierteren Marktpositionierung sowie einer verbesserten Kundenansprache werden laut Unternehmensangaben in der zweiten Jahreshälfte ihre Wirkung entfallen und zu einem wieder steigenden ARR zum Ende des Jahres führen. Basis dessen soll das im vergangenen Jahr klarer auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete Produktangebot mit der Einführung von Espresso, Espresso Plus sowie Exasol Data Warehouse sein, die im zweiten Halbjahr zu einem verstärkten Neukundengeschäft führen sollen. In das Jahr 2025 blickend sollte dieser Trend dann auch anhalten und sich fortsetzen. Essenziell ist dazu aber die verstärkte Neukundengewinnung, die in der Vergangenheit eine Schwäche war und Exasol verstärkt über das Upselling bei Bestandskunden gewachsen ist. Dass dieser neue Ansatz erfolgreich ist, auch mit einem seit Jahresbeginn neuen Chief Revenue Officer, muss Exasol nun unter Beweis stellen. Gelingt dies wie geplant, sollte der Umsatz auch 2025 zweistellig ansteigen und zu einem weiteren, spürbaren Ergebnissteigerung führen.

Über die strategische Ausrichtung inklusive Produkt- und Vertriebsstrategie sowie die angestoßenen Veränderungen unter dem seit Anfang 2023 amtierenden neuen CEO Jörg Tewes haben wir in den letzten Monaten mit dem gesamten Exasol Management in mehreren Meetings ausführlich gesprochen. Geht die angepasste go to market Strategie auf und Exasol kann das Ergebnis auch im kommenden Jahr weiter steigen, sollte sich ebenso die Aktie positiv entwickeln. Auf Basis unserer Erwartungen eines EBITDA i.H.v. 4,1 Mio. € für 2025 (2024e: 1,3 Mio. €) ist die Aktie derzeit mit einem EV/EBITDA von 7,8 unseres Erachtens sehr attraktiv bewertet.