Microsofts KI-Wette: Rekordumsatz, aber sinkende Aktien und hohe Kosten!

Microsoft hat sich durch einen frühen Einstieg bei OpenAI einen Wettbewerbsvorteil im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) verschafft. Dennoch stehen die Anleger des Unternehmens vor Herausforderungen, da die Kosten für KI-Entwicklungen steigen und die Konkurrenz aufholt. Der Aktienkurs von Microsoft zeigt diese Unsicherheit: Nach einem Anstieg von 28 Prozent bis zu einem Allzeithoch im Juni hat sich das Jahresplus auf 12 Prozent verringert, was unter der Benchmark-Performance des S&P 500 liegt. Zudem ist Microsoft das einzige Unternehmen seiner Größe, das in diesem Jahr hinter dem Dow Jones Industrial Average zurückbleibt.

Trotz eines Rekordumsatzes von 245,1 Milliarden US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr, was einem Anstieg von fast 16 Prozent entspricht, sind die hohen Investitionen in KI-Entwicklungen ein Grund für die Unsicherheit. Die Kapitalausgaben und Leasingverträge für Ausrüstungen beliefen sich auf 55,7 Milliarden US-Dollar, was 23 Prozent des Jahresumsatzes ausmacht. Zum Vergleich: In den letzten fünf Jahren lag dieser Anteil bei nur 14 Prozent. Finanzchefin Amy Hood hat bereits angekündigt, dass die Kapitalausgaben im laufenden Geschäftsjahr weiter steigen werden, möglicherweise auf bis zu 28 Prozent des Umsatzes. Dies könnte den freien Cashflow belasten und die Gewinnmargen verringern.