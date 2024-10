MSI bringt CPU-basierte Serverlösungen der AMD EPYC(TM) 9005 Serie auf den Markt für branchenführende Performance und Dichte in Rechenzentren

Taipeh (ots/PRNewswire) - MSI, ein weltweit führender Anbieter von

Hochleistungs-Serverlösungen, hat heute seine neuesten CPU-basierten

Server-Boards und -Plattformen der Serie AMD EPYC(TM) 9005

(https://www.msi.com/Landing/AMD-EPYC-9005) vorgestellt, die darauf ausgelegt

sind, die anspruchsvollsten Arbeitslasten in Rechenzentren mit führender

Performance und Effizienz zu bewältigen.



Ausgestattet mit AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005 mit bis zu 192 Kernen und

384 Threads bieten die neuen Serverplattformen von MSI eine bahnbrechende

Rechenleistung, beispiellose Dichte und außergewöhnliche Energieeffizienz und

sind damit ideal für die Bewältigung von KI-fähigen, Cloud-nativen und

geschäftskritischen Workloads in modernen Rechenzentren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Advanced Micro Devices Aktie Beiträge: 30.323 Beiträge:

Laut Danny Hsu, General Manager Enterprise Platform Solutions, MSI, "geht es beiden neuen CPU-basierten Plattformen der Serie AMD EPYC 9005 nicht nur um reineLeistung. Sie stellen einen strategischen Sprung vorwärts für Rechenzentren dar,die ihre betriebliche Effizienz maximieren und gleichzeitig ihren ökologischenFußabdruck minimieren wollen. Mit diesen Systemen sind Unternehmen denevolvierenden Anforderungen der Branche stets einen Schritt voraus und könnensich schnell an neue Möglichkeiten anpassen.""AMD EPYC Prozessoren der 5. Generation bieten die Rechenleistung, die unsereKunden für ihre anspruchsvollsten KI-gestützten Rechenzentrums-Workloadsbenötigen", so Ravi Kuppuswamy, Senior Vice President, Server Business Unit,AMD. "Unsere hocheffizienten 'Zen 5'-Kerne und die innovative Chiplet-basierteArchitektur haben uns ermöglicht, ein fortschrittliches, diversifiziertesServer-CPU-Portfolio aufzubauen, das den sich schnell entwickelndenAnforderungen unserer Kunden und des modernen Rechenzentrums gerecht wird."DC-MHS-Serverlösungen definieren Flexibilität und Skalierbarkeit für moderneRechenzentren neuDie DC-MHS-Serverlösungen von MSI erfüllen die wachsenden Anforderungen derheutigen Rechenzentren. Die mit AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005ausgestattete DC-MHS-Serie unterstützt das Servermanagementmodul DC-SCM2 mit demAspeed AST2600 BMC, um die Wartungsfreundlichkeit und Betriebseffizienz vonServern deutlich zu verbessern und Unternehmen zu helfen, Hochleistungssystememit der erforderlichen Flexibilität einzusetzen, um unter den sich schnelländernden Marktbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben.DC-MHS-Multi-Node ServerDie DC-MHS Multi-Node-Serverplattformen von MSI beherbergen mehrere Knoten ineinem einzigen Gehäuse und optimieren so die Platz- und Ressourcennutzung bei