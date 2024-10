SAP bleibt robust

Genau dieses Szenario würde sich auch aus technischer Sicht gut mit einen weiterem Anstieg decken und die nächste Rallyestufe mit einem Ziel am 227,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 224,40 Euro zünden können. Hierzu bedarf es jedoch mindestens eines nachhaltigen Tagesschlusskurses oberhalb von 208,65 Euro, der im Anschluss mit einem eindeutigen Wochenschlusskurs zementiert werden sollte. Bleibt ein nachhaltiger Ausbruch aus und die Mitte September gerissene Kurslücke zwischen 195,44 und 197,38 Euro gerät wieder in den Fokus der Händler, sollten Rücksetzer exakt in diesen Bereich zwingend eingeplant werden. Die aktuell vorliegenden Kursmuster auch auf Monatsbasis bestätigen eine derartige Entwicklung derzeit nicht, zumal die jüngste Konsolidierungsphase für eine Normalisierung der Händlerstruktur gesorgt hat. SAP legt Zahlen zum abgelaufenen Quartal am 21. Oktober vor.

Trading-Strategie: