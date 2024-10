Trump holt auf, EZB vor Zinssenkung und China kämpft gegen Wirtschaftsschwund

USA: Präsidentschaftswahlen könnten von Pennsylvania entschieden werden

Die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November stehen auf Messers Schneide. Besonders der Swing State Pennsylvania mit seinen 19 Wahlmännern könnte das Zünglein an der Waage sein. In den vergangenen Wochen hat Donald Trump dort aufgeholt und führt knapp. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Wettquoten wider, die sich zugunsten Trumps verschoben haben. Doch der Vorsprung bleibt hauchdünn, sodass das Rennen zwischen Kamala Harris und Trump weiterhin offen ist.

Analysten der DZ Bank erwarten zudem einen geteilten Kongress. Während die Demokraten um ihre Mehrheit im Senat bangen müssen, könnten sie im Repräsentantenhaus dennoch die Oberhand behalten. Allerdings haben sich die Chancen auf einen Wahlsieg der Demokraten auch hier verschlechtert.