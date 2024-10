Führende Medienvertreter aus aller Welt treffen sich in Xinjiang, um die Auswirkungen der KI zu erörtern

URUMQI, China, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der die Welt zunehmend von künstlicher Intelligenz (KI) beeinflusst wird, versammelten sich am Montag führende Medienvertreter aus aller Welt im pulsierenden Herzen der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang, um über die Chancen und Herausforderungen der KI zu diskutieren.

Vertreter von 208 Institutionen, darunter Medienunternehmen, Regierungsbehörden und internationale Organisationen, diskutierten über die transformativen Auswirkungen der KI auf die globale Medienbranche. Sie untersuchten die sich entwickelnde Rolle und Verantwortung der Medien inmitten dieser technologischen Revolution.

Der Gipfel veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, in der betont wird, wie wichtig es ist, KI-Technologien vernünftig einzusetzen und gleichzeitig die journalistische Ethik und die professionellen Standards zu wahren.

In der Erklärung wird zu einer verstärkten Zusammenarbeit innerhalb des globalen Mediensektors aufgerufen, um Fortschritte in der KI-Entwicklung gemeinsam zu nutzen und so eine qualitativ hochwertige Entwicklung weltweit zu fördern.

„Wir sollten uns proaktiv auf die technologische Welle einstellen, den Fortschritt der KI, insbesondere der generativen Technologien wie ChatGPT und Sora, genau verfolgen und jede Gelegenheit zur Medieninnovation nutzen", sagte Fu Hua, Präsident der Xinhua News Agency, in seiner Grundsatzrede.

Führende Medienvertreter unterstrichen die Bedeutung der von der KI angetriebenen Innovation. Dieser Standpunkt spiegelt sich in den Ergebnissen einer weltweiten Umfrage des Xinhua-Instituts, einer Denkfabrik von Xinhua, wider. Die Umfrage ist Teil eines Think-Tank-Berichts mit dem Titel „Responsibility and Mission of News Media in AI Era" (Verantwortung und Auftrag der Nachrichtenmedien im Zeitalter der künstlichen Intelligenz), der am Montag auf der Veranstaltung vorgestellt wurde.

Die Umfrage zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Medienunternehmen bereits generative KI in ihren Betrieb integriert haben.

Dem Bericht zufolge werden Technologien wie algorithmische Empfehlungen, Sprachinteraktion und Bilderzeugung zunehmend in verschiedenen Phasen der Nachrichtenerfassung, -produktion, -verteilung, -rezeption und -rückmeldung eingesetzt.