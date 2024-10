SINBON erweitert auf der Electronica 2024 die Möglichkeiten in verschiedenen Branchen

München und Taipei (ots/PRNewswire) - Die technologische Innovation und das

breite Leistungsspektrum der Marke lassen Ideen in den wichtigsten europäischen

Sektoren Wirklichkeit werden



MÜNCHEN und TAIPEI, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ - SINBON

(https://www.sinbon.com/) , ein in Taiwan ansässiger Dienstleister für die

Entwicklung und Integration elektronischer Verbindungen, stellt seine neuesten

Lösungen auf der kommenden Electronica 2024 vor. Die Aufstellung zeigt, wie die

robuste technologische Innovation und die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten

der Marke die Möglichkeiten für die wichtigsten Branchen in Europa erweitern.







Messe München, 12. bis 15. November 2024



SINBON wird über 60 Produkte für verschiedene Branchen ausstellen, darunter auch

einige Lösungen, die dieses Jahr neu auf der Electronica sind:



- Industrielles IoT: Hybride SPE-Steckverbinder - Thema eines SINBON-Webinars (h

ttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registratio

n) , das live auf dem Messestand übertragen wird - und kundenspezifische

Lösungen für intelligente Fabriken, Robotik und Lagersysteme

- Grüne Energie: Maßgeschneiderte Lösungen für Solarenergie-Infrastrukturen

- Elektrofahrzeuge und E-Mobilität: NACS AC/DC-Ladekabel, austauschbare

Batterien, kundenspezifische Steckverbinder, CCS1- und CCS2-DC-Ladekabel und

-Eingänge, auf E-Scooter und E-Motorräder zugeschnittene Steckverbinder sowie

Systemintegration für E-Bikes

- Medizinisch: Lösungen für Patientenüberwachungsgeräte und chirurgische

Instrumente sowie das EMS-Impulspaket (Elektrische Muskelstimulation) mit

Armschlaufen



Das Unmögliche in das Mögliche verwandeln - branchenübergreifend: VIRALIETY



SINBONs diesjähriges Electronica-Thema lautet "VIRALIETY: Unreal to Real" - ein

Begriff, der die grenzenlosen Möglichkeiten der "virtuellen Realität" mit

"Vielfalt" verbindet. Das Motto spiegelt die Innovationsfähigkeit des

Unternehmens wider, mit neuartigen Lösungen Herausforderungen für Kunden zu

meistern, sowie seine umfassenden Fähigkeiten und seine branchenübergreifende

Reichweite.



"SINBON hält einige der größten europäischen Industrien mit den neuesten

Verbindungstechnologien in Verbindung", sagte Barrie Ryan, President von SINBON

Europe. "Wir haben diese Reichweite erreicht, indem wir die Ideen unserer Kunden

in die Realität umgesetzt haben. Oft gibt es noch keine Lösung, und wir haben

die Fähigkeiten, das Unmögliche möglich zu machen, und das in einer Vielzahl von

Sektoren."



