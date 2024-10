DAX rutscht weiter ab – Schwindende Zinssenkungshoffnungen in den USA

Der Index rutscht unter 19.500 Punkte und setzt damit alle Anleger, die auf einen direkten Durchmarsch auf ein neues Rekordhoch spekuliert hatten, vorerst unter Druck. Unter dieser Marke ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen.

Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien. Wieder schwindende Zinssenkungserwartungen in den USA werden von einem stärkeren Dollar begleitet. Das Wort Schuldenbremse ist für die Amerikaner ein Fremdwort. Sollten die Republikaner nach der Wahl nicht nur den Präsidenten stellen, sondern auch die Mehrheit im Kongress gewinnen, könnte die US-Wirtschaft auch 2025 ihre Sonderstellung in der Welt nicht nur beim Wirtschaftswachstum behaupten, sondern auch in Sachen Schulden.