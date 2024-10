Jetzt mit PAYBACK PAY auch online bezahlen (FOTO)

München, Karlsruhe (ots) - Über 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden in

Deutschland können ab sofort auch beim Onlineshopping mit PAYBACK PAY bezahlen.

Was bisher im stationären Handel möglich war - nämlich mit der PAYBACK App in

einem Schritt einfach und sicher zu bezahlen, dabei gleichzeitig Punkte zu

sammeln und sie auch einzulösen - funktioniert nun auch online.

Innovationspartner bei der neuen Online-Zahlungsfunktion ist dm-drogerie markt.

PAYBACK PAY zählt laut Statista zusammen mit PayPal und Klarna zu den

wichtigsten und bekanntesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland.



"Kunden wollen an der Kasse nur eines: Schnell und sicher bezahlen. Wer PAYBACK

nutzt, will zusätzlich sparen. Mit PAYBACK PAY geht das im Ladengeschäft schon

länger in einem Schritt, und nun funktioniert das auch online", so PAYBACK

Geschäftsführer Dominik Dommick. "Wir freuen uns, diese logische

Weiterentwicklung und wichtige weitere Möglichkeit nun anbieten zu können."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings! Long 75,69€ 0,59 × 12,70 Zum Produkt Short 85,98€ 0,59 × 12,69 Zum Produkt