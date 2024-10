Hublot präsentiert die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

NYON, Schweiz, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die neueste Kreation von HUBLOT und dem gefeierten zeitgenössischen japanischen Künstler Takashi Murakami ist endlich da - und es ist vielleicht die auffälligste und außergewöhnlichste Kreation des Duos bis heute. Die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow ist eine Neuinterpretation der ikonischen lächelnden Blume des Künstlers in Form einer mit bunten Edelsteinen besetzten Saphir-Skulptur, die mit dem ersten zentralen Tourbillonwerk von HUBLOT ausgestattet ist. Eine limitierte Auflage von nur 20 Stück.

Takashi Murakami überschreitet die vorgefassten Meinungen über zeitgenössische Kunst und schuf seine eigene Kunstrichtung mit dem Namen "Superflat", die sich von der bildenden Kunst wie Malerei, Skulpturen und Installationen bis hin zu kommerzielleren Medien wie Mode und Animation erstreckt. Murakami verwischt die Grenze zwischen hoher und niederer Kunst und verschmilzt die Ästhetik der japanischen Kunsttradition mit der zeitgenössischen Kunst und Kultur. Das ikonischste seiner Werke ist die lächelnde Blume, die HUBLOT durch mehrere Gemeinschaftsarbeiten in einen uhrmacherischen Kontext bringen wollte.

Die MP-15 ist das Symbol einer blühenden Freundschaft, geboren aus der gemeinsamen Leidenschaft, Grenzen zu überwinden und Erwartungen zu übertreffen. HUBLOT begann seine Zusammenarbeit mit Murakami im Jahr 2021, mit dem gemeinsamen Ziel, Grenzen zu überwinden und die Erwartungen an ihre jeweiligen Kunstformen zu übertreffen. Nach seinen gleichnamigen Classic Fusion-Modellen und einer Reihe von NFT-Kunstwerken, die mit einzigartigen Stücken kombiniert wurden, haben HUBLOT und Takashi Murakami ihre Partnerschaft mit der Enthüllung der MP-15 Takashi Murakami Tourbillon für die Wohltätigkeitsauktion Only Watch 2023 auf die nächste Stufe gehoben. Die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon interpretiert eines der emblematischsten Motive Murakamis neu und verwandelt die "lächelnde Blume" von Murakamis unverkennbarer Ästhetik in eine tragbare Skulptur, die nahtlos zeitgenössische Kunst, avantgardistische Uhrmacherkunst und außergewöhnlichen Edelsteinbesatz in sich vereint. Dies erfordert eine sorgfältige Auswahl von Edelsteinen, die in einem perfekten Übergang von Tönen zusammenwirken.