Coca-Cola übertrifft Erwartungen: Umsatz boomt trotz US-Herausforderungen!

Coca-Cola hat am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 11,95 Milliarden US-Dollar, was über den prognostizierten 11,60 Milliarden US-Dollar lag. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn betrug 2,85 Milliarden US-Dollar oder 66 Cent pro Aktie, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 8 Prozent darstellt. Bereinigt um Sonderposten lag der Gewinn bei 77 Cent pro Aktie, was die Schätzungen der Analysten von 74 Cent übertraf.

Coca-Cola verzeichnete eine starke Nachfrage auf internationalen Märkten, die die schwächere Nachfrage in den USA ausglich. In den USA gab es einen Rückgang der Restaurantbesuche, was die Umsätze außerhalb der eigenen Verkaufsstellen beeinträchtigte. Um diesem Trend entgegenzuwirken, arbeitet Coca-Cola mit Restaurantketten zusammen, um Kombinationsmahlzeiten anzubieten.