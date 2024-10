Bundesanleihen im Sinkflug: Steigende Renditen trotz fallender Preise!

Am Montag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen deutlich nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,71 Prozent auf 133,24 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 0,10 Prozentpunkte auf 2,20 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien stiegen die Renditen signifikant. Trotz der steigenden Renditen gibt es in Deutschland Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck, da die Erzeugerpreise im September im Jahresvergleich überraschend gesunken sind. Hauptursache für diesen Rückgang sind fallende Energiepreise, die auch die Verbraucherpreise beeinflussen, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die EZB hat seit Juni dreimal die Leitzinsen gesenkt, was auf eine abgeschwächte allgemeine Teuerung zurückzuführen ist. Dennoch blieben die Kursverluste der Anleihen unerklärlich, da die gestiegenen Zinssenkungserwartungen eigentlich für steigende Anleihekurse sprechen sollten. In der laufenden Woche stehen wichtige Konjunkturdaten an, die für die weitere Entwicklung der Märkte entscheidend sein könnten. So werden am Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und am Freitag das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland veröffentlicht.