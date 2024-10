Cyber Reslilience Act verabschiedet - Der Paradigmenwechsel für Produkt-Cybersicherheit

Düsseldorf (ots) - Jan Wendenburg: "Der Cyber Resilience Act wurde am 10.

Oktober vom EU Council verabschiedet und verankert die Cybersecurity

verpflichtend für alle Hersteller. Vernetzte Geräte müssen so entwicklet werden,

dass sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg mit aktueller Software vor

Cyberangriffen geschützt sind."



"Mit dem Cyber Resilience Act (CRA) wird erstmals der Grundsatz 'Security by

Design' in das europäische Technikrecht aufgenommen", sagt Jan Wendenburg, CEO

des Düsseldorfer Cybersicherheitsunternehmens ONEKEY (http://www.onekey.com/) .

Dieser "Paradigmenwechsel" habe unmittelbare Konsequenzen für alle Hersteller

und Inverkehrbringer vernetzer Geräte, verweist er auf die weitreichenden Folgen

der anstehenden gesetzlichen Regelungen für die Absicherung digitaler Produkte

gegen Hackerangriffe.





