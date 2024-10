Maximale Freiheit für die Ruhestandsplanung / Canada Life aktualisiert Fondspolice gegen Einmalbeitrag (FOTO)

Köln (ots) - Steigendes Lebensalter und eine gesetzliche Rente, die den

Lebensstandard in vielen Fällen nicht deckt. Dieser Herausforderung können

Kunden mit einer Fondspolice gegen Einmalbeitrag begegnen. Die Police kombiniert

Flexibilität in der Kapitalanlage mit der Zahlung einer lebenslangen Rente. Um

Kunden beim Sparen höchstmögliche Flexibilität und noch bessere Konditionen zu

bieten, hat der Lebensversicherer Canada Life seine Fondspolice Flexibler

Kapitalplan aktualisiert: Kapital zuzahlen, entnehmen, Rente beziehen - wie es

gerade nötig ist.



"Der Flexible Kapitalplan ist schon lange ein heimlicher Held in unserem

Produktportfolio. Mit den Neuerungen machen wir ihn auch für jüngere Kunden

attraktiver, da sie jetzt auch mit weniger Kapital starten können und so für

eine lebenslange Rente vorsorgen", erläutert Dr. Igor Radovic, Vorstandsmitglied

bei Canada Life.









Im Zuge der Überarbeitung hat Canada Life die Limits für Einmalbeiträge und

Zuzahlungen verringert. Nun können Kunden schon ab 10.000 EUR Einmalbeitrag

sparen und Zuzahlungen ab 250 EUR platzieren. So können sie auch kleinere Summen

anlegen. Der kombinierte Höchstbeitrag von 1 Mio. EUR bleibt bestehen. Eine

kostenlose und von Canada Life unabhängige Beratung zur Altersvorsorge können

Interessierte hier (https://beratung.canadalife.de/?cid=7013X000002k7CtQAI)

anfordern.



Erhöhte Flexibilität in der Ansparphase



Der Flexible Kapitalplan passt sich an die Lebensverhältnisse an, Zuzahlungen

sind jederzeit möglich. Bereits einen Monat nach Versicherungsbeginn ist eine

Entnahme möglich, der Minimalbetrag hierfür beträgt 250 EUR. Dadurch steht

Kunden jederzeit ihr Geld zur Verfügung. Neu ist die Einführung einer

Notfalloption. Diese sorgt dafür, dass die Entnahme bereits nach voraussichtlich

5 Werktagen zur Zahlung angewiesen wird. Für diese Option steht als Obergrenze

50 % des zum Zeitpunkt der Entnahme vorhandenen Rückkaufswertes oder ein Betrag

von 25.000 EUR zur Verfügung.



Rente in vielen Formen - nun auch temporär



Kunden können ihre Rente in festen Intervallen beziehen - monatlich,

vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. Sie legen den Fälligkeitstermin bei

Antragstellung fest und können zusätzlich eine Rentengarantiezeit oder eine

Restkapitalisierung wählen, um eine Auszahlung an Hinterbliebene zu sichern.

Eine vorgezogene Voll- oder Teilverrentung ist ebenfalls nach einem Monat

Vertragslaufzeit möglich.



Als neues Feature hat Canada Life nun eine temporäre Rente als Möglichkeit

eingeführt. Kunden können sie bereits ab einem Monat nach Vertragsabschluss bis Seite 2 ► Seite 1 von 2



