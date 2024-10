KI-Kongress am 21. und 22. November in der Autostadt (FOTO)

Wolfsburg (ots) -



- Volkswagen Group IT und Autostadt geben Einblicke in die Welt der Künstlichen

Intelligenz

- Impulsvorträge im Panoramakino: Einblicke von Expertinnen und Experten aus dem

Volkswagen Konzern, Wissenschaft, Sport und Kunst

- Anmeldung ab sofort kostenfrei über den Ticketshop

(https://autostadt.regiondo.de/we-ai-campus-vortrage) der Autostadt möglich



Künstliche Intelligenz entdecken: Beim WE & AI Campus am 21. und 22. November

2024 verwandelt sich das Panoramakino der Autostadt in Wolfsburg in einen

Treffpunkt für alle, die Künstliche Intelligenz (KI) und ihr Potenzial für die

digitale Transformation besser verstehen möchten. Expertinnen und Experten aus

dem Volkswagen Konzern, Wissenschaft, Sport und Kunst geben bei

abwechslungsreichen Impulsvorträgen Einblicke in Trends und Einsatzbereiche

Künstlicher Intelligenz, in Chancen und Risiken sowie die Zukunft der Arbeit.





