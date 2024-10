ZTE ebnet den Weg für eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Breitband auf dem Broadband User Congress 2024

MEXICO CITY, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat heute den Startschuss für den Broadband User Congress 2024 in Mexiko-Stadt, Mexiko, gegeben.

ZTE veranstaltete vom 22. bis 23. Oktober 2024 den Broadband User Congress unter dem Motto „Empowering Broadband Collaboration". An der Veranstaltung nahmen unter anderem renommierte Vordenker, Branchenpartner, führende Analysten von IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE und führende Betreiber teil, um ihre wichtigsten Erkenntnisse zu teilen. Diese zweitägige Veranstaltung zog über 500 Teilnehmer aus über 20 Ländern an und bot mehr als 30 Rednern, die Themen wie Entwicklungstrends in den Bereichen Telekommunikation und Breitband, Breitband-Ökosystem, WiFi-Technologie, Breitband-Anwendungsfälle und vieles mehr diskutierten.