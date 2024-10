Lycored stellt Lycomato⁶ Beadlets auf der SupplySide West vor und erweitert damit die Anwendungsmöglichkeiten und den Markenauftritt für das Wellness-Extrakt-Flaggschiff

Der Zusatz der 6 in der Bezeichnung unterstreicht die Kraft der sechs Phytonährstoffe aus der Tomate in der Formel, darunter Heldenlycopin, Phytosterine, Phytoen, Phytofluene, Tocopherole und Beta-Carotin. Diese Komponenten wirken unabhängig voneinander und synergetisch, um zeitloses Altern und Schönheit von innen zu unterstützen. Mehr als 25 veröffentlichte Studien belegen die Wirksamkeit von Lycomato 6 full composition bei der Bekämpfung von Entzündungen und oxidativem Stress sowie bei der Unterstützung von zellulärem Wohlbefinden, Hautgesundheit und Schönheit, Herzgesundheit und Augengesundheit. Das innovative Trockenformat eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für Lycomato 6 , darunter Gummibärchen, Kapseln, Getränkepulver und Tabletten, und bietet Markenherstellern neue Möglichkeiten, ihren Verbrauchern die entzündungshemmende Wirkung von Lycomato 6 zu vermitteln.

"Da die Nachfrage nach Lösungen für zeitloses Altern weiter steigt, freuen wir uns, das Anwendungspotenzial von Lycomato6 zu erweitern und unseren Kunden neue Möglichkeiten zu bieten, die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen", so Tammi Higgins, Senior Vice President, Commercial, Lycored. "Lycomato6 ist ein umfassender entzündungshemmender Superheld, und das neue Branding hilft, seine synergetische Kraft von der des Lycopins allein zu unterscheiden."

Lycored wird Lycomato6 Beadlets 5% zusammen mit seinem Portfolio an naturbasierten Lösungen am Stand #3173 während der SupplySide West vorstellen, die unter dem Motto "Treat Yourself" zur ganzheitlichen Selbstpflege anregen wird. Die Teilnehmer können sich auch im von Lycored gesponserten Zen Den auf der unteren Ebene verwöhnen" lassen, wo ein Spa-Pop-up mit kostenlosen Massagen, Werbegeschenken und vielem mehr angeboten wird.

Nach der SupplySide West wird Elizabeth Tarshish, PhD, Head of Scientific Value & Strategy bei Lycored, in einem Webinar am 19. November um 12 PM EST die Wissenschaft hinter Lycomato6 erörtern und dabei aktuelle und wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Anmeldung ist unter https://respublica.zoom.us/webinar/register/8917284980621/WN_BoN6lGJhSKmCb_RXxpxaHw möglich.

Über Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen, das an der Spitze der Entdeckung der inneren Schönheit steht, indem es das Gute der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert, um eine sensorische Reise zu ermöglichen, die das Wohlbefinden beeinflusst. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlich gewonnenen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

Kontakt

Julia Matteson

FoodMinds

+1 617 779 1836

jmatteson@foodminds.com

