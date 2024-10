Europas Immobilienmärkte erholen sich - gesunkenes Zinsniveau sorgt für Preisanstiege

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Der AVIV Housing Market Report, eine Analyse derImmobilienmärkte in 7 ausgewählten europäischen Ländern, zeigt:- Zunehmende Preisdynamik dank gesunkener Zinsen: In Deutschland verteuertensich Wohnimmobilien im 3. Quartal um 0,9 Prozent auf durchschnittlich 3.004Euro pro Quadratmeter- Spanien (+2,1 Prozent) und Portugal (+1,9 Prozent) mit stärksten Anstiegen derAngebotspreise im Ländervergleich- Erholung bei Immobiliendarlehen: Kreditvolumen in Deutschland im August um 17Prozent höher als im VorjahresmonatDie europäischen Immobilienmärkte befinden sich auf dem Weg der Erholung. Vorallem die zuletzt gesunkenen Zinsen haben den Immobilienkauf wieder attraktivergemacht. Die Folge: In 6 von 7 untersuchten europäischen Ländern haben sich dieAngebotspreise von Wohnimmobilien im 3. Quartal verteuert. In Deutschland stiegder durchschnittliche Angebotspreis binnen 3 Monaten um +0,9 Prozent. Das zeigtder aktuelle AVIV Housing Market Report (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2024/AVIV_Housing_market_report_-_Q3_2024.pdf) für das 3. Quartal 2024. Darin wird die Entwicklung der Kaufpreise aufden Immobilienmärkten in Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Italien,Spanien und Portugal analysiert. Der Report entsteht in Zusammenarbeit mit denImmobilienportalen SeLoger und Immoweb, die ebenso wie immowelt Teil der AVIVGroup sind.Frankreich preislich knapp vor DeutschlandIm Preisvergleich der 7 europäischen Länder befindet sich Deutschland auf Platz3: Käufer von Wohnimmobilien müssen derzeit mit durchschnittlich 3.004 Euro proQuadratmeter rechnen. Aufgrund der jüngsten Anstiege nähert sich Deutschlandzusehends an Frankreich an. Dort stiegen die Angebotspreise im 3. Quartal nurminimal (+0,1 Prozent) und liegen derzeit bei durchschnittlich 3.065 Euro proQuadratmeter.Spanien und Portugal mit kräftigsten AnstiegenGünstiger ist der Immobilienkauf in Spanien (2.182 Euro) und Portugal (2.735Euro). Allerdings legten die Preise auf der iberischen Halbinsel im 3. Quartaldeutlich zu: Spanien verzeichnet mit +2,1 Prozent den stärksten Anstieg derAnalyse, Portugal folgt mit +1,9 Prozent.Auch in Italien (1.851 Euro; +1,6 Prozent) und Belgien (2.325 Euro; +0,9Prozent) haben sich Wohnimmobilien zuletzt verteuert. Lediglich Luxemburgverzeichnete im 3. Quartal einen Preisrückgang (-2,5 Prozent). Mit einemdurchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8.341 Euro ist das Großherzogtumdennoch weiterhin das mit Abstand teuerste Pflaster der Analyse.Deutschland: Nachfrage nach Immobiliendarlehen zieht wieder an