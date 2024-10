ESPG AG: Sanierungskonzept sichert 11,6 Mio. Euro für Wachstum im Science Park!

Der Vorstand der ESPG AG, Ralf Nöcker, betont, dass der Restrukturierungsplan eine maßgeschneiderte Lösung darstellt, um die finanzielle Basis des Unternehmens zu festigen und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Ein zentrales Element des Plans ist die vollständige Herabsetzung des Grundkapitals, was zum kompensationslosen Ausscheiden der aktuellen Aktionäre führt. Die Gesellschafter und diverse Gläubiger leisten zusammen über 50 Millionen Euro zur Sanierung. Zudem wird eine Zweckgesellschaft, die BondCo, gegründet, um den Anleihegläubigern eine wirtschaftliche Beteiligung an der zukünftigen Entwicklung der ESPG AG zu ermöglichen.

Die ESPG AG, ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat am 28. Oktober 2024 ein umfassendes Sanierungskonzept verabschiedet und beim Amtsgericht Köln im Rahmen des StaRUG-Verfahrens eingereicht. Ziel des Plans ist die langfristige finanzielle Stabilität der Gesellschaft, die durch die Sicherung von 11,6 Millionen Euro neuer Liquidität unterstützt werden soll. Diese Mittel sind insbesondere für Investitionen in das bestehende Science Park-Portfolio vorgesehen.

Ohne die Umsetzung des Restrukturierungsplans wäre die ESPG AG nicht in der Lage, die Anleihezinsen zu bedienen oder notwendige Investitionen zu tätigen. Die BondCo wird alle Verbindlichkeiten aus der Anleihe übernehmen, wodurch die Anleihegläubiger indirekt an der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft partizipieren können. Die geplanten Maßnahmen sollen es der „neuen“ ESPG AG ermöglichen, in den nächsten zwei Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm umzusetzen und den Leerstand signifikant zu reduzieren.

Für die kommenden drei Jahre sind Investitionen in Höhe von rund 13,6 Millionen Euro in das Science Park-Portfolio vorgesehen, um den Instandhaltungsrückstau abzubauen und Mieterausbauten zu realisieren. Gleichzeitig sollen die jährlichen Finanzierungskosten bis 2026 nahezu halbiert werden, was die Gesellschaft auf einen Kurs für profitables Wachstum bringt.

Markus Drews, ebenfalls Vorstand der ESPG AG, hebt hervor, dass die Nachfrage nach spezialisierten Immobilien in Wissenschaftsparks aufgrund der wachsenden Bedeutung der Wissenschaft in der modernen Wirtschaft steigt. Die ESPG AG ist gut positioniert, um von diesem Wachstumspotenzial zu profitieren. Anleihegläubiger erhalten weitere Informationen in einem Investoren-Call am 31. Oktober 2024.

