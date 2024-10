Dividendenstar AbbVie: Zahlen gerockt, Aktie schießt auf neues Allzeithoch!

Seit seinem 2013 erfolgten Spin-off zahlt das US-Pharma- und Biotech-Unternehmen AbbVie eine stetig steigende Dividende. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate liegt seit der ersten Ausschüttung bei 13,1 Prozent. Nicht überraschend ist die Aktie daher bei ausschüttungsorientierten Anlegern äußerst beliebt.

Dazu kommt gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 eine deutliche Outperformance. Warf dieser in den vergangenen zehn Jahren eine Gesamtrendite von 250 Prozent ab, durften sich AbbVie-Anleger über knapp 400 Prozent freuen – das Plus von 6,4 Prozent am Mittwoch hat hierzu kräftig beigetragen.