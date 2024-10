DPX von BioVaxys zeigt im Vergleich zu wässrigen und emulsionsbasierten Antigenabgabesystemen eine überlegene Aktivierung des Immunsystems

Bei Krebsimpfstoffen hängt die erfolgreiche Ausrottung von Tumoren von der anhaltenden Bereitstellung antigener APCs ab, die potente, antigenspezifische zytotoxische T-Zellen aktivieren. Derzeitige Methoden zur Verabreichung von Peptidantigenen umfassen entweder Formulierungen auf Wasserbasis, die eine kurze Exposition der Peptide gegenüber Immunzellen ermöglichen, oder Öl-in-Wasser-Emulsionen, die eine längere Peptidexposition bieten, aber dysfunktionale T-Zellen-Phänotypen hervorrufen können. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der DPX-Technologie von BioVaxys um eine nichtwässrige, Lipid-in-Öl-immunbildende therapeutische Verabreichungsplattform, bei der die Antigenfracht an der Injektionsstelle verbleibt, wodurch sichergestellt wird, dass die Aufnahme der DPX-verkapselten Fracht ein aktiver Prozess ist, der von den APCs über die Zeit hinweg gesteuert wird.

In einer Studie, die in Zusammenarbeit mit der Dalhousie University of Halifax, Nova Scotia, durchgeführt wurde, wurde DPX mit wässrigen und emulsionsbasierten Formulierungen verglichen, um die Dynamik der Rekrutierung von Immunzellen an der Injektionsstelle, den Antigenverbrauch und den Transport durch Immunzellen zu bewerten. Die Zusammensetzung der Immunzellen und die Antigenaufnahme an der Injektionsstelle wurden mit Hilfe der Multi-Parameter-Durchflusszytometrie und der konfokalen Mikroskopie unter Verwendung von Modell-Peptidantigenen, die Mäusen verabreicht wurden, bewertet. Antigen-spezifische Immunantworten wurden mit einem Interferon-gamma (IFN-γ)-basierten ELISpot-Test (Enzyme-Linked Immunospot) gemessen, um IFN-γ zu messen, dessen Vorhandensein eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung des Immunsystems spielt. Der ELISpot-Assay ist eine empfindliche Methode zur Messung der Anzahl der Zellen, die als Reaktion auf ein Antigen Zytokine oder Antikörper produzieren.