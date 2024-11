SAP droht jetzt ein Island-Gap

Die Rallye der letzten Wochen hat nach Ausbruch über den diesjährigen Aufwärtstrend noch einmal die SAP-Aktie deutlich vorangetrieben, ab 224,60 Euro und dem dort befindlichen 227,2 % Fibo sind die Käufer jedoch in einen Streik eingetreten und haben Geld vom Tisch genommen. Die hierdurch entstandenen Kursmuster (Island-Gap) könnte weitere Verkäufer animieren tätig zu werden und die Aktie von SAP zunächst in den Bereich von 210,40 und darunter an das 200 % Fibo bei 207,05 Euro drücken. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Short-Investment in Erwägung gezogen werden, wobei eine kurzzeitige Erholungsbewegung besser noch abgewartet wird. Diese sollte im Bereich von 218,00 Euro enden und würde sich für ein entsprechendes Engagement an dieser Stelle anbieten. Auf der Oberseite dürfte ein rechnerisches Ziel um 236,60 Euro erst oberhalb der aktuellen Rekordstände von 224,60 Euro aktiviert werden. Angesichts des Abwärtsdrucks und der überkauften Situation bei SAP wird dieses Szenario jedoch nicht favorisiert.

Trading-Strategie: