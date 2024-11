Noch keine klare Signallage

In den letzten Besprechungen zu Mercedes-Benz wurde auf ein mögliches Verkaufsszenario unterhalb von 56,02 Euro hingewiesen, der Freitags- und Wochenschlussstand von 55,95 Euro kann noch nicht als vollwertiges Verkaufssignal gewertet werden. Neue Verkaufsanreize auf der Unterseite dürften erst unter dem Vorwochentief von 55,60 Euro entstehen und das Papier entsprechend auf 54,89 und darunter 54,05 Euro talwärts drücken. Bei weiterer Abgabebereitschaft würde sogar ein Rücklauf auf die Oktobertiefs aus 2022 bei 50,65 Euro möglich und sich entsprechend für ein Short-Engagement anbieten. Schließlich bestimmt noch immer seit April dieses Jahres ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen. Auf der Oberseite müsste dagegen die Mercedes-Benz-Aktie mindestens über 60,00 Euro springen, damit Aufwärtspotenzial an den EMA 200 bei 62,43 und darüber an den Horizontalwiderstand von 62,73 Euro generiert werden kann. Derzeit zeichnet sich eine derartige Entwicklung allerdings nicht ab.

Trading-Strategie: