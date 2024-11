Treatment.com AI kündigt die Veröffentlichung der neuen Medical Education Suite (MES) und ein Update zum AI Assessment Symposium am 1. November 2024 an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Treatment.com AI kündigt erweiterte und aktualisierte MES-Neuerscheinungen an

Hauptteilnehmer aus der Wirtschaft beim Global/North American Symposium on AI Assessment in Medical Education

Weitere Verbesserungen und Lösungen für H2 2024

Vancouver, BC – 4. November 2024 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich, die Einführung seiner aktualisierten Medical Education Suite (MES) bekannt zu geben, die mit der Teilnahme von Treatment an einem wegweisenden Symposium über KI-Bewertung in der medizinischen Ausbildung zusammenfällt, das am 1. November 2024 von der medizinischen Fakultät der Universität von Minnesota veranstaltet wird.

Veröffentlichung und Aktualisierung der Medical Education Suite (MES)

Schätzungen zufolge haben inzwischen über 80 Länder weltweit die OSCE (Objective Structured Clinical Examination) zur Bewertung der praktischen klinischen Fähigkeiten von Medizinstudenten eingeführt. Schätzungen zufolge legen weltweit zwischen 200.000 und 300.000 Medizinstudenten jedes Jahr die OSCE-Prüfung ab, wie aus den Richtzahlen von Studenten wichtiger Berufsverbände hervorgeht, darunter: ; ; ; Education – GMC (gmc-uk.org)

Wie in früheren Pressemitteilungen aus dem Jahr 2024 angekündigt, hat Treatment im Jahr 2024 fleißig daran gearbeitet, die Medical Education Suite (MES) weiterzuentwickeln, die auf der firmeneigenen Global Library of Medicine (GLM) basiert. Das Ziel der Weiterentwicklung der Plattform ist die Erkenntnis, dass KI noch effektiver eingesetzt werden kann, um den Verwaltungsaufwand und die Kosten für Schulen bei der Durchführung von OSCEs zu reduzieren und Medizinstudenten besser zu unterstützen und so ihre klinischen Denkfähigkeiten zu optimieren.