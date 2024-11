Höhere Kundenzufriedenheit bei 5G-Nutzern (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- "Make it Memorable" - 5G bei Großveranstaltungen: Der Ericsson ConsumerLab

Report belegt 20 Prozent höhere Zufriedenheit von 5G-Nutzern im Vergleich zu

4G-Nutzern unter Veranstaltungsbesuchern; 40 Prozent der Befragten würden

zudem bis zu 15 Prozent höhere Ticketpreise für bessere Konnektivität auf den

Events zahlen.

- "Network Innovation" - neue Netztechnik im Fokus: Die Ericsson 5G Advanced

Software ermöglicht performante, programmierbare Netze, die optimal auf die

Geschäftsziele der Netzbetreiber und Kundeninteressen ausgerichtet sind.

- "Network Evolution" - auf dem Weg zum nächsten Mobilfunkstandard: Die

Entwicklerinnen und Entwickler erläutern den aktuellen Stand der angedachten

Netzarchitektur für 6G.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) begrüßt auf den Ericsson Imagine Live Innovation Days

mehr als 250 Gäste. Im Zentrum der Hausmesse des Ericsson Eurolabs stehen die

aktuellen und kommenden Trends des weltweiten Mobilfunkmarktes.





Drei große Themenbereiche bilden den Rahmen für die Mobilfunk-Leistungsschau."Make it Memorable" demonstriert, wie 5G-Netze durch verbesserte Netzleistungauf großen Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen ein neues Fanerlebnisermöglichen, einschließlich unterbrechungsfreiem Live-Streaming und Gaming. ImBereich "Network Innovation" stehen Themen wie 5G Advanced,Technologieoffenheit, Ericssons energieeffiziente Cloud-Lösungen undintelligente, automatisierte RAN-Netze im Vordergrund. "Network Evolution"konzentriert sich auf leistungsfähige, energiesparende und einsatzkritischeNetzlösungen, einschließlich Packet-Core-Lösungen auf EricssonCloud-Infrastruktur. Ericsson stellt hier auch seine Vision für zukünftige6G-Netzarchitekturen und -technologien vor."Make it Memorable": Laut Studie honorieren Konsumenten und Fans bessereMobilfunkabdeckungDas Ericsson ConsumerLab stellt die Ergebnisse seiner aktuellenKonsumenten-Studie vor. Der neue Ericsson ConsumerLab Report zeigt, dass5G-Netze das Benutzererlebnis bei großen Veranstaltungen im Jahr 2024 deutlichverbesserten. Dies führte unter 5G-Nutzern zu einer 20 prozentigenZufriedenheitssteigerung im Vergleich zu den 4G-Nutzern auf denselbenVeranstaltungen. Die Studienmacher:innen befragten eine repräsentativeStichprobe von insgesamt 2.404 der 14 Millionen Besucher:innen der globalenSportevents in Paris, der Fußballeuropameisterschaft sowie der "Eras"Konzerttour von Tayler Swift.Die Studie liefert auch wichtige Hinweise für die Netzbetreiber undVeranstalter. Von den Befragten wären demnach 40 Prozent bereit, bis zu 15Prozent mehr für eine verbesserte Konnektivität und mobile App-Erlebnisse auf