Elmos Semiconductor: Umsatzprognose 2024 angepasst – Aktie springt um 13%

Elmos Semiconductor, ein führendes Halbleiterunternehmen mit Sitz in Dortmund, hat seine Umsatzprognosen für das laufende Jahr 2024 angepasst und zeigt sich dabei vorsichtiger. In einer überraschenden Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es für 2024 einen Umsatz im unteren Bereich der Prognose von 605 Millionen Euro, plus/minus 25 Millionen Euro, erwartet. Analysten hatten bereits mit einem Umsatz am unteren Ende der Zielspanne gerechnet. Trotz dieser Anpassung reagierte der Aktienkurs positiv und stieg um 13 Prozent.

Im dritten Quartal 2024 konnte Elmos einen Umsatz von 156,6 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel jedoch um 4 Prozent auf 39,9 Millionen Euro, was eine EBIT-Marge von 25,5 Prozent bedeutet, im Vergleich zu 27,5 Prozent im Vorjahr. Die vollständige Bilanz für das dritte Quartal wird am 6. November veröffentlicht.