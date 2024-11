Cisco mit Chance auf weiter Kursrallye

An den Verlaufshochs aus 2023 bei 58,19 US-Dollar muss für die Cisco-Systems-Aktie noch lange nicht Schluss sein, ein erfolgreicher Wochenschlusskurs darüber könnte ein neues Ziel bestehend aus den 2022er-Hochs bei 64,29 US-Dollar aktivieren und für eine Rallyefortsetzung sorgen. Eine solche wäre nach technischer Ansicht ausgehend von den Tiefständen aus Oktober 2022 auch zwingend notwendig, da nur in diesem Fall eine harmonische 123-Kursbewegung zustande käme. Kurzzeitige Rücksetzer in den Bereich von 56,00 US-Dollar wären nicht ungewöhnlich, im Rahmen eines Kurslückenschlusses könnte ein derartiges Szenario zwischenzeitlich auftauchen. Erst unter einem Niveau von 54,50 US-Dollar müsste mit einer längeren Konsolidierung mindestens auf den EMA 50 (Tag) bei 53,41 und darunter 52,62 US-Dollar gerechnet werden. Anhaltspunkte für eine derartige Entwicklung werden derzeit im Chart jedoch nicht gesehen.

Trading-Strategie: