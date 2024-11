BMW auf frischem Jahrestief

Nachdem BMW durch Absatzrückgänge in China negativ aufgefallen war, kam es im Sommer zu einem Aufwärtstrendbruch und folglich Verkaufssignal. Zunächst ging es auf 86,54 Euro abwärts, in einem weiteren Schritt auf 77,98 und zuletzt schließlich auf 67,58 Euro und damit einen wichtigen Support aus Mitte 2022. Sollte diese Unterstützung jedoch auch fallen, würden wieder die Corona-Tiefstände aus Anfang 2022 in den Fokus der Investoren rücken.

Misslingt nämlich an dem Doppeltief aus 2022 um 67,58 Euro ein nachhaltiger Boden und BMW wird auf Wochenbasis unter 66,80 Euro durchgereicht, könnte ein neuerliches Short-Investment mit Zielen bei 62,66 und darunter 58,52 Euro in Betracht gezogen werden. Bisherige Gewinne aus der Auflösung der vorherigen Schiebephase sind dagegen zu realisieren. Überdies besteht jetzt aber auch die Chance auf einen technischen Pullback zurück an 73,46 Euro in der BMW-Aktie. Die nächsten Stunden dürften sicherlich Klarheit über den weiteren Verlauf der Aktie bringen.