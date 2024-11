Enteralia Bioscience SRL meldet Übernahme von TFarma SRL

MAILAND, ITALIEN / ACCESSWIRE / 7. November 2024 / Enteralia Bioscience SRL („Enteralia“) freut sich, die Übernahme von TFarma bekannt zu geben. TFarma ist ein etabliertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Vertrieb und die Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten in Italien gerichtet ist. Diese strategische Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für die Expansion von Enteralia auf dem italienischen Markt, einem der größten und einflussreichsten Sektoren Europas.

Durch diese Übernahme erhält Enteralia direkten Zugang zu einem etablierten Netz von über 20 Pharmareferenten und Gebietsleitern, die bekanntermaßen über Fachwissen in den Bereichen Gynäkologie und Gastroenterologie verfügen. Die Integration des Produktportfolios von TFarma, das mit starken und beständigen Umsätzen aufwarten kann, wird dem Wachstumskurs von Enteralia weiter Antrieb verleihen.

Für die Zukunft plant Enteralia, sein Vertriebsnetz und seine territoriale Reichweite mithilfe der Einführung neuer Produkte aus der Pipeline von Nemysis Limited, seiner Muttergesellschaft, zu erweitern. Diese Investitionen werden voraussichtlich in naher Zukunft zu einem erheblichen Umsatz- und Gewinnwachstum führen.

Neben der Erweiterung des Produktportfolios ist Enteralia bestrebt, in das bestehende Team von TFarma zu investieren, denn es erkennt seine Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens an.

„Es ist uns eine Freude, TFarma und sein Team in der Enteralia-Familie willkommen zu heißen. Damit wollen wir unser zukünftiges Wachstum forcieren und unsere Position auf dem italienischen Markt festigen. Die Synergien zwischen unseren Produktlinien und die Erfahrung des TFarma-Teams untermauern unsere Strategie und unsere Fähigkeit, ein zunehmend ehrgeiziges Wachstum zu erreichen“, so Antonio Maggi, CEO von Enteralia Bioscience SRL.

Dr. Claudio Ciani und Dr. Giuseppe Giuliani, Gründungspartner von TFarma, erklären: „Nach fast 20 Jahren seit der Gründung von TFarma freuen wir uns, Enteralia und seinem Team beizutreten und somit in eine neue Wachstumsphase einzutreten. Angesichts unseres gemeinsamen Schwerpunkts auf Frauengesundheit und Gastroenterologie, in Kombination mit Enteralias bedeutenden Investitionen in unser Team und in neue Produkte aus seiner Pipeline, ist Enteralia ein idealer Partner für unsere Zukunft.“