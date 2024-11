Delivery Hero: Stabilität trotz Kursrückgang – Analysten optimistisch!

Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstag nach stärkeren Schwankungen an der 38-Tage-Linie Stabilität gefunden. Diese Linie fungiert als kurz- bis mittelfristiger Trendindikator und kann als Unterstützung für den Kurs dienen. Trotz der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal spielten diese am Markt eine untergeordnete Rolle. Analystin Annick Maas von Bernstein Research wies darauf hin, dass die leicht angepassten Jahresprognosen den Aktienkurs beeinflussen könnten. Am Nachmittag fiel der Kurs jedoch um etwa drei Prozent auf 37,26 Euro.

In den letzten Monaten hatten die Aktien von Delivery Hero eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, mit einem Anstieg von bis zu 140 Prozent seit der Trendwende Ende Juli. Sollte die 38-Tage-Linie bei 27,26 Euro durchbrochen werden, könnte das 23,6-Prozent-Retracement des Kursanstiegs von den Tiefstständen Ende Juli bis zum jüngsten Hoch Ende Oktober als erste Unterstützung fungieren.