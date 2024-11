TÜV Rheinland vereinbart Übernahme von Bilprovningen / Eines der führenden Unternehmen für Fahrzeugprüfungen in Schweden soll Teil von TÜV Rheinland werden / 109 Prüfstellen, rund 650 Mitarbeitende (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat eine Vereinbarung zur Übernahme von

Bilprovningen, einem der führenden Unternehmen für Fahrzeuguntersuchungen in

Schweden, unterzeichnet. Das Unternehmen befindet sich bislang in staatlichem

Besitz und wird - vorbehaltlich der abschließenden Zustimmung der schwedischen

Behörden - bis Mitte Dezember 2024 Teil von TÜV Rheinland. Bilprovningen

(Schwedisch für Fahrzeugprüfung) bietet mit 109 Prüfstellen und rund 600

Mitarbeitenden in ganz Schweden Fahrzeuguntersuchungen an und erzielte 2023

einen Umsatz von mehr als 80 Millionen Euro. Die Unternehmenszentrale befindet

sich in Sundbyberg bei Stockholm. Bilprovningen bietet neben der

Fahrzeuguntersuchung über die erst kürzlich übernommene SMP Svensk

Maskinprovning AB mit mehr als 60 Mitarbeitenden außerdem eine breite Palette

von Prüf- und Inspektionsdienstleistungen für schwere Maschinen und Anlagen für

die Automobil-, Landwirtschafts-, Bau- und Energiebranche an. Hinzu kommt ein

Labor zur Sicherheitsprüfung von Maschinen in der Stadt Umeå.



TÜV Rheinland erstmals mit Fahrzeuguntersuchungen in Skandinavien







Wachstumsstrategie von TÜV Rheinland. Künftig können wir mit der

Fahrzeuguntersuchung eine unserer Kerndienstleistungen erstmals auch in

Skandinavien anbieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von

Bilprovningen unseren Kunden weiterhin erstklassigen Service zu bieten - und so

einen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf schwedischen Straßen zu leisten", so

Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG, zur Übernahme.



TÜV Rheinland wird mit der Übernahme sein weltweites Geschäft mit

Fahrzeugprüfungen stärken. Die Expertinnen und Experten von TÜV Rheinland prüfen

bislang jährlich mehr als 10 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, Chile, China,

Frankreich, Lettland und Spanien. Durch die Übernahme von Bilprovningen kommen

nun jährlich rund 1,7 Millionen Fahrzeugprüfungen hinzu. Mit den ebenfalls

übernommenen Aktivitäten im Maschinenprüfgeschäft ist TÜV Rheinland erstmals in

diesem Sektor in Schweden tätig und erweitert damit das Angebot seines

Geschäftsbereichs Industrie Service & Cybersecurity in dem skandinavischen Land.



Insgesamt gibt es in Schweden jährlich rund 6,3 Millionen

Fahrzeuguntersuchungen. Ähnlich wie in Deutschland ist eine regelmäßige

technische Prüfung von Fahrzeugen vorgeschrieben. Bei Pkw ist die erste Prüfung

von Neufahrzeugen nach 36 Monaten Pflicht, die zweite Prüfung erfolgt nach

weiteren 24 Monaten, die Folgeprüfungen nach jeweils 14 Monaten.



