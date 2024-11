SMIRNOFF GIBT DIE ERNENNUNG VON TROYE SIVAN ZUM GLOBALEN 'CHIEF VIBES OFFICER' BEKANNT

Sivan, einer der am meisten gefeierten Künstler der heutigen Popkultur, hat gerade seine „Sweat"-Tour an der Seite seines Freundes, Künstlers und häufigen Kollaborateurs Charli xcx, abgeschlossen und steht kurz davor, nach der Veröffentlichung seines Erfolgsalbums „Something to Give Each Other" (2023) auf die Australien- und Neuseelandtournee zu gehen.

Inmitten dieses vollen Terminkalenders wird Troye nun stolz in seine CVO-Rolle als globaler „Kurator der makellosen Vibes" für Smirnoff schlüpfen - und den Go OFF-Geist den Fans auf der ganzen Welt präsentieren. Als nächste Stufe der umfassenden WE DO WE-Kampagne der Marke ist die Bewegung ein Aufruf, die To-Do-Listen hinter sich zu lassen und sich auf den Spaß einzulassen - zusammenzukommen, auszugehen und AUS zu gehen - und so eine vernetztere, offenere und aufregendere Welt zu schaffen.

Die Partnerschaft wurde heute in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, nachdem eine Reihe von Teasern veröffentlicht wurde. Ein augenzwinkerndes Video zeigt Troye bei einer Pressekonferenz, in der er seine neue Position als CVO den Interviewern ankündigt und seine Mission mitteilt: "Go OFF" für die Menschen.

Im Anschluss an die Markteinführung sponsert Smirnoff Troyes Australien- und Neuseeland-Tournee, bei der er auf exklusiven After-Partys in Sydney und Melbourne die Go OFF-Vibes mit seinen Fans teilen wird. In den kommenden Monaten wird Smirnoff weitere Beispiele dafür liefern, wie Troye den „Go OFF"-Vibe lebt - er genießt gute Zeiten, gute Gesellschaft und gute Cocktails - und vertritt damit die Überzeugung, dass das Leben reicher, interessanter und lustiger wird, wenn wir einzigartige Persönlichkeiten zusammenbringen.