Generative KI verändert die Bedingungen für Cybersicherheit bei Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) - Gen AI vergrößert einerseits Schwachstellen, andererseits

erwartet mehr als jedes zweite Unternehmen, Bedrohungslagen durch die

Technologie schneller zu erkennen und Fehler zu vermeiden



Die Studie " New defenses, new threats: What AI and Gen AI bring to

cybersecurity (https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/generative-ai-i

n-cybersecurity/) " des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/capgemini-research-institute/) zeigt

auf, dass neue Cybersicherheitsrisiken entstehen; aufgrund der starken

Verbreitung von KI und generativer KI (Gen AI) ist eine Transformation der

Cyberabwehrstrategien notwendig, um Bedrohungen zu prognostizieren, sie zu

erkennen und darauf zu reagieren. Zwei Drittel der Organisationen priorisieren

derzeit den Einsatz von KI in ihren Cybersecurity Operations.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Capgemini SE! Long 145,13€ 1,12 × 14,32 Zum Produkt Short 167,77€ 1,37 × 13,61 Zum Produkt