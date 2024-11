Huawei präsentiert drei Trends der optischen Industrie auf dem Global Optical Summit

Paris (ots/PRNewswire) - Während der HUAWEI CONNECT 2024 Paris wurde der Huawei

Global Optical Summit erfolgreich in Paris abgehalten. Unter dem Motto

"Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence" (Beschleunigung von F5G-A, Verstärkung

der Intelligenz) nahmen mehr als 200 Branchenexperten, Kunden und Partner aus

aller Welt an dem Gipfel teil. Auf dem Gipfel, der sich auf den Trend "3 In, 3

Out" konzentrierte, stellte Huawei eine Reihe von F5G Advanced (F5G-A)- Lösungen

und entsprechende Produkte für Kunden in Europa vor.



Gavin Gu, bei Huawei Vorsitzender des Geschäftsbereichs Glasfaser für

Unternehmenskunden, sprach auf dem Gipfel über die wichtigsten Branchentrends:

Die intelligente Transformation stellt höhere Anforderungen an die

Datenerfassung und -übertragung und treibt 3 wichtige Trends in der optischen

Industrie voran.







Gigabit zu 10G, da Glasfaser Kupferkabel ersetzt. Dieser Trend wird als

"Fiber-in, Copper-out" bezeichnet. Darüber hinaus wird in den

Kommunikationsnetzen von Branchen wie der Elektrizitätswirtschaft und dem

Transportwesen SDH (Synchronous Digital Hierarchy) immer schneller zu fgOTN

(Fine-Grain Optical Transport Networking) weiterentwickelt, was als "fgOTN-in,

SDH-out" bezeichnet wird. Bei der intelligenten Sensorik werden in Szenarien wie

der Inspektion von Öl- und Gaspipelines und der Überwachung von

Grundstücksgrenzen manuelle Vor-Ort-Einsätze durch Fernoperationen ersetzt. Dies

erfordert eine konvergierte Sensorik, wie z. B. Bildverarbeitung und

Glasfasersensorik, ein Trend, der "Optical-sensing-in, Hard-work-out" genannt

wird.



Huawei konzentriert sich auf den "3 In, 3 Out"-Trend und hat sich der

Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen verschrieben. Die neu eingeführten

Lösungen der F5G-A-Serie können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, z.

B. in Privathaushalten, auf dem Campus, in industriellen Kommunikationsnetzen

und bei der Überwachung von Außenbereichen.



1. Fiber-in, Copper-out



Für das Heimszenario hat Huawei ein rein optisches Zielnetz für Interet Service

Provider (ISP) in der "Fiber to the Room (FTTR)"-Ära eingeführt. Auf der

Zugangsseite werden Breitbandlösungen für den Heimbereich, wie FTTR und

Trouble-Free Optical Network Terminal, eingesetzt, um ISPs dabei zu helfen, die

Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.



In Backbone- und Ballungsraum-Netzen ermöglichen die branchenführenden 400G

Optical Transport Network (OTN)-Produkte von Huawei und die innovative OptiX

Alps-WDM-Lösung ISPs, den steigenden Datenverkehr in den Netzen problemlos zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



