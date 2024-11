Cardo AI kündigt 15-Mio.-$-Finanzierungsrunde der Serie A unter der gemeinsamen Federführung von Blackstone, FINTOP Capital und JAM FINTOP an

Der 40 Billionen Dollar große Finanz- und Privatkreditmarkt arbeitet weiterhin mit veralteten Systemen, manuellen Prozessen und fragmentierten Daten. Da der Markt mit immer komplexeren Anlagestrategien expandiert, modernisiert Cardo AI die Abläufe in diesem Sektor mit fortschrittlicher Portfoliomodellierung und Technologie für die Verwaltung von Sicherheiten. Die Plattform erleichtert Investitionsentscheidungen und die Portfolioüberwachung von Multi-Strategie-Kreditportfolios für Stakeholder der Branche – von Investoren bis hin zu Banken und Dienstleistern – durch den Einsatz fortschrittlicher Software-Workflows, einer leistungsstarken Daten-Engine und prädiktiver KI-Algorithmen. Die Plattform unterstützt außerdem Forderungsverwalter, Treuhänder und Fondsverwalter bei der Rationalisierung von Abläufen und der Senkung von Kosten.

Cardo AI wurde 2018 gegründet und expandierte schnell in ganz Europa, mit früher Unterstützung von Fasanara Capital, bevor es Anfang des Jahres auf den US-Markt kam. In den letzten Monaten hat Cardo mehrere der anspruchsvollsten privaten Kredit- und vermögensbasierten Finanzinvestoren in den USA an Bord geholt. Neben der gemeinsamen Leitung der Serie-A-Runde nutzt Blackstone die Technologie von Cardo AI in seinen Kredit- und Versicherungsgeschäften, um Direktkredite und vermögensbasierte Finanztransaktionen zu unterstützen.

