Preisverleihung "Wir die Völker" der UN-Stiftung 2024 ehrt weltweit führende Persönlichkeiten

Die Preisträger des Jahres 2024 sind: Rt. Dame Jacinda Ardern , ehemaligePremierministerin von Neuseeland; TIME , entgegengenommen von Jessica Sibley ,Geschäftsführerin; Amanda Gorman , Dichterin und Aktivistin; Angélique Kidjo ,Grammy-Gewinnerin und UNICEF-Botschafterin des guten Willens; Louise Mabulo ,Gründerin des Cacao Project; und UN Emergency First Responders , angenommen vonTeammitgliedern von United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)und der International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) ."In dieser Zeit großer Konsequenzen und Veränderungen in unserer Welt versammelnwir uns, um außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten zu würdigen, die in ihrenGemeinden und auf der Weltbühne einzigartige Vorstellungskraft, Mut undEntschlossenheit bewiesen haben", sagte Elizabeth Cousens, Präsidentin und CEOder UN Foundation . "Diese Preisträger zeigen uns, dass Führungsqualitäten vieleFormen annehmen können - vom humanitären Dienst über kommunales Engagement bishin zu Kunst, Journalismus und Staatskunst auf höchster Ebene. Sie zeigen, dassFortschritte am ehesten möglich sind, wenn wir unsere Kräfte für eine gemeinsameSache bündeln."Bei der Verleihung der Wir die Völke Awards, benannt nach den eindringlichenAnfangsworten der UN-Charta, wurden die diesjährigen Preisträger für ihreIntegrität, ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Durchhaltewillen sowie für ihrunerschütterliches Engagement für eine sicherere, gerechtere und bessere Weltausgezeichnet.Champion für den globalen Wandel- Rt. Dame Jacinda Ardern, ehemalige Premierministerin von Neuseeland InAnerkennung ihrer bahnbrechenden und einfühlsamen Führungsqualitäten, ihresEngagements für die Rechte der Frauen, den Kampf gegen den Klimawandel und dieFörderung von Einheit und Frieden. Elizabeth Cousens, Präsidentin und CEO derUN Foundation, überreichte den Hauptpreis.Ziel 17 Preis für innovative Partnerschaften- TIME In Anerkennung des Engagements von TIME für journalistische Integritätseit über einem Jahrhundert, das sich weltweit einen Ruf als beständige undunbeirrbare Quelle der Wahrheit, der Debatte und des kritischen Denkenserworben hat. Hans Vestberg, Vorsitzender und CEO von Verizon und