Die TECH4ALL-Initiative von Huawei erweitert ihre Rolle bei der digitalen und grünen Transformation in Europa

Paris (ots/PRNewswire) - Huawei und wichtige TECH4ALL-Partner präsentierten auf

der Huawei Connect Paris 2024

(https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-paris) die wachsende Bedeutung

der TECH4ALL-Initiative von Huawei bei der digitalen und grünen Transformation

Europas.



Das TECH4ALL-Forum am ersten Tag der Huawei Connect befasste sich mit

verschiedenen neuen und bestehenden TECH4ALL-Projekten und dem Wert, den diese

bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zum Wohle der Menschen und des

Planeten schaffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir glauben, dass Technologie und Partnerschaften das Herzstück der digitalenund umweltfreundlichen Transformation sind und eine zentrale Rolle beim Aufbaueiner inklusiven und nachhaltigen digitalen Welt spielen", sagte Jeffrey Zhou,Präsident für ICT-Marketing bei Huawei. "Das ist der Gedanke hinter unsererTECH4ALL-Initiative, die wir 2019 vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben unddie heute stärker denn je ist."Auf der Veranstaltung stellte die International Union for Conservation of Nature(IUCN) die globale Partnerschaft Tech4Nature vor, die Huawei und die IUCN imJahr 2020 gemeinsam ins Leben gerufen haben, um den Erfolg des Naturschutzesdurch technologische Innovation zu steigern. In Übereinstimmung mit derTECH4ALL-Initiative von Huawei und der Grünen Liste der IUCN hat Tech4Nature 11Vorzeigeprojekte in acht Ländern mit maßgeschneiderten Lösungen für dieHerausforderungen des Naturschutzes unterstützt."Tech4Nature ist eine globale Partnerschaft zwischen dem Naturschutzsektor unterFührung der IUCN und dem Technologiesektor unter Führung von Huawei. DiesePartnerschaft ist von entscheidender Bedeutung, denn die Technologie muss Teilder Lösung für die Biodiversitäts- und Klimakrise auf unserem Planeten sein. BeiTech4Nature geht es darum, die Innovation und Energie des Technologiesektors zunutzen, um zur Lösung dieser Probleme beizutragen", sagte James Hardcastle,Direktor für globale Schutzgebiete bei der IUCN.Die Phase II von Tech4Nature begann 2024 mit neuen Projekten in fünf Ländern,darunter ein Projekt zur Überwachung und zum Schutz der biologischen Vielfalt inder spanischen Sierra Nevada, das letzte Woche gestartet wurde.Das griechische Start-up-Unternehmen PROBOTEK stellte das neue System zurVerhütung und Bekämpfung von Waldbränden vor, das im Rahmen der InitiativeTECH4ALL entwickelt wurde. In Zusammenarbeit mit der griechischen Regierunghaben die Projektpartner PROBOTEK, die Nationale und Kapodistrias-UniversitätAthen und Huawei im Oktober 2024 Skiathos als Pilotstandort für Phase II der