Saudi-Arabien ist Gastgeber der zweiten Ausgabe des „Connecting the World from the Skies Global Forum"

RIAD, Saudi-Arabien, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Kommission für Kommunikation, Raumfahrt und Technologie (CST) von Saudi-Arabien ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) die zweite Ausgabe des „Connecting the World from the Skies Global Forum 2024" anzukündigen. Diese prestigeträchtige Veranstaltung mit dem Titel "Shaping the Future of Converged Connectivity" findet am 25. und 26. November 2024 in Riad, Saudi-Arabien, statt, um die nächsten Grenzen der Konnektivität zu erforschen und das volle Potenzial von nicht-terrestrischen Netzen (NTN) zu erschließen.