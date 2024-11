Der neue Opel Mokka mit ChatGPT (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Breites Portfolio: ChatGPT jetzt in vielen Opel-Pkw- und Nutzfahrzeug-Modellen

- So viele Informationen: ChatGPT gibt Auskunft über Wissenschaft, Popkultur,

Musik und viele weitere Themen

- Einfach loslegen: Mit einem kurzen "Hey Opel" ChatGPT aktivieren



Die Autofahrt mit Kindern, die Orientierung in einer fremden Stadt oder einfach

nur im Stau festhängen - all das kann durchaus heraufordernd sein. Die Lösung,

um lange Fahrten kurzweiliger zu gestalten: ChatGPT[1]! Opel bietet den

intelligenten Service ab sofort für den neuen Opel Mokka

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-2024) sowie in vielen

weiteren Modellen an. Damit können die Passagiere auf eine schier unendliche

Vielfalt an Informationen zugreifen. Die Themen reichen von Wissenschaft,

Biologie und Ernährung über Popkultur und Musik bis zu vielen weiteren

interessanten Fakten und Unterhaltungsmöglichkeiten. So kann ChatGPT sogar ein

Quiz starten, das die kleinen genauso wie die großen Mitfahrer bei Laune hält.





