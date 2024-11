Thanksgiving sorgt für Bewegung im Krypto-Markt!

Coinbase verlor 1,44 Prozent, während MicroStrategy, das oft als Proxy für Bitcoin betrachtet wird, einen Anstieg von 0,68 Prozent verzeichnet.

Seit der US-Präsidentschaftswahl am 5. November hat Bitcoin rund 38 Prozent an Wert gewonnen und markierte am vergangenen Freitag mit 99.849,99 US-Dollar ein Rekordhoch.

Experten sehen weiteres Wachstumspotenzial

"Der Bitcoin-Bullenmarkt hat noch viel Luft nach oben", erklärt Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy Digital. Trotz kurzfristiger Korrekturen und regulatorischer Unsicherheiten durch die scheidende Biden-Regierung sieht er langfristig eine Kombination aus institutioneller, unternehmerischer und sogar staatlicher Akzeptanz. Die neue Trump-Administration wird als ausgesprochen kryptofreundlich angesehen, was den Markt zusätzlich beflügelt.

Katie Stockton von Fairlead Strategies betont, dass Bitcoin in "unerforschtem Gebiet" operiert, da keine klaren Widerstände erkennbar sind.

Elon Musk und Trump setzen Krypto-Akzente

Mit Elon Musk in der neuen Regierung ist Krypto weiter in den Schlagzeilen. Musk wird das neu geschaffene "Department of Governmental Efficiency (D.O.G.E.)" leiten, was Krypto-Enthusiasten als Anspielung auf Dogecoin sehen. Musks langjährige Unterstützung für Dogecoin, kombiniert mit der Aussicht auf eine bitcoinfreundliche US-Regierung, treibt die Stimmung weiter an.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden.

Vorsicht bleibt geboten – Risiken nicht unterschätzen

Trotz aller Euphorie warnen Experten vor den Risiken des Marktes. Betrug und Volatilität sind weiterhin Herausforderungen für Neueinsteiger. "Bis zu 80 Prozent der Daytrader verlieren langfristig Geld", so eine Studie des Journal of Finance. Für Neueinsteiger empfiehlt sich daher ein Fokus auf die etablierten Coins und sichere Plattformen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!